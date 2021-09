Dresden

In der Nacht zum Donnerstag sind Gegenstände, welche unter einem Schauer gelagert waren, in Brand geraten. Der Unterstand befand sich direkt neben einer Lagerhalle an der Freiberger Straße, weswegen auch Teile der Halle beschädigt wurden. Wie die Feuerwehr Dresden mitteilt, stand der Schauer mit den gelagerten Gegenständen in Vollbrand als die Einsatzkräfte eintrafen.

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurde ein Schaumteppich über das Brandgut und Teile der Halle gelegt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bisher unbekannten Brandursache aufgenommen.

Von EE