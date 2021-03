Dresden

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 47-Jährigen, der am Mittwochnachmittag am Rande einer Veranstaltung an der Oschatzer Straße in Pieschen den Hitlergruß zeigte.

Bei der Veranstaltung handelte es sich um eine Trauerkundgebung für Halil Şen. Er hatte sich am 12. Februar hinter dem Landtag selbst angezündet und erlag wenig später seinen Verletzungen.

Polizeibeamte beobachteten einen Mann dabei, wie er den Arm zum Hitlergruß erhob und griffen ein. Sie stellten die Personalien des Deutschen fest und fertigten eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

