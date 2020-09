Dresden

In Mickten ist in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Wöhler Straße ein Brand ausgebrochen. Das Feuer soll seinen Ursprung in der Küche gehabt haben. Drei Menschen, die sich noch in den Räumen befanden, wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle wurden sofort mehrere Trupps über den Treppenraum sowie über tragbare Leitern in die Wohnung geschickt. Die Trupps konnten zwei weibliche und eine männliche Person retteten. Diese wurden notärztlich betreut und mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Dresdner Krankenhäuser transportiert. Im Anschluss konnte der Brand in der Küche rasch bekämpft werden. Zur Nachkontrolle mussten zum Teil Türen benachbarter Wohnungen durch die Kameraden geöffnet werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von tp