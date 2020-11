Dresden

Am späten Mittwochabend endete das Abendbrot einer Dresdnerin in einem Feuerwehreinsatz. Ein Topf mit Frittierfett hatte sich in der Küche einer Wohnung an der Greizer Straße entzündet.

Die Mieterin versuchte zunächst selbst, den brennenden Topf zu löschen, zog sich dabei jedoch nur Verbrennungen an der Hand zu. Das Feuer breitete sich in der Küche aus, die beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand stand.

Feuerwehrleute brachten einen gehbehinderten Hausbewohner aus dem Gebäude und löschten den Küchenbrand mit einem Strahlrohr. Anschließend wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt und das Löschwasser mit einem Nasssauger aufgenommen. Die umliegenden Wohnungen wurden auf Schadstoffe untersucht.

