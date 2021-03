Dresden

Bei Arbeiten auf einem Gartengrundstück an der Duckwitzstraße im Dresdner Stadtteil Pieschen sind am Sonntagnachmittag Knochen und Gewebereste gefunden worden. Bis in die Nacht hinein sicherten alarmierte Kriminalpolizisten den Fundort ab und stellten Spuren sicher.

Auch Mitarbeiter des städtischen Bestattungshauses waren vor Ort. Sie verluden einen weißen Sack mit zunächst unklarem Inhalt. Die Polizei wollte sich anfangs nicht zu dem Einsatz äußern.

Rechtsmediziner sollen nun klären, ob es sich um menschliche Überreste handelt. „Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen“, heißt es seitens der Polizei.

Von ffo und tp