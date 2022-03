Dresden

Im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme zur Bekämpfung von Kinderpornografie haben Ermittler am Donnerstag zahlreiche Beweismittel festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, wurden in den Wohnungen von insgesamt 23 Beschuldigten aus Dresden und den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen 44 Handys, 38 Computer sowie 176 weitere digitale Speichermedien beschlagnahmt.

Die Ermittlungen in den einzelnen Verfahren dauern an und werden aufgrund der aufwändigen Auswertung der sichergestellten Speichermedien noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Der Einsatz fand im Rahmen der „Gemeinsamen Einsatzmaßnahme Kinderpornografie“ statt und war nicht der erste dieser Art. Bereits im letzten Jahr sowie im Januar diesen Jahres fanden ähnliche Durchsuchungen statt.

Von bw