Dresden

An der Brückenstraße in Dresden-Kemnitz kam es in der Nacht zum Samstag zu einem Fall von schwerer Brandstiftung. Unbekannte haben den Rohbau eines Einfamilienhauses mit einem sogenannten „Molotowcocktail“ attackiert und damit einen Brand ausgelöst. Die Höhe des Schadens ist bisher unbekannt.

Die Ermittlungsbehörden schließen eine politische Motivation bisher nicht aus und benötigen Hilfe bei den Ermittlungen. Dazu richten sie sich an die Bevölkerung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorgang geben können, werden gebeten sich beim LKA Sachsen zu melden.

Hinweise:0800 855 2055

Von SP