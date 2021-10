Dresden

Bei einem Brand im Keller eines Hauses an der Gleinaer Straße sind am Montagmorgen vier Menschen leicht verletzt worden. Eine Frau, zwei Männer und ein Kleinkind wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Im Keller des Hauses war ein Teppich in Brand geraten. Der Rauch breitete sich daraufhin im gesamten Gebäude aus. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Von BW