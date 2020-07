Dresden

Ein Jugendlicher ist am Freitagabend an der an der Thürmsdorfer Straße auf einen Mülleimer gestiegen und hatte von dort den Hitlergruß in Richtung dreier Bekannter gezeigt.Die alarmierte Polizei stellten den alkoholisierten 16-Jährigen noch am Ort fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Von fg