Dresden

Am Hugo-Bürkner-Park an der Teplitzer Straße sind am späten Sonnabend Jugendliche aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, entwickelte sich der Streit zwischen zwei Gruppen. Dabei soll eine der Gruppen die andere unter anderem mit Schlagringen und Schlagstöcken attackiert haben. Fünf Personen im Alter von 16 bis 19 Jahren wurden dabei verletzt.

Beamte konnten in der näheren Umgebung sechs Tatverdächtige stellen. Es handelt sich um syrische, irakische und belarussische Staatsbürger im Alter von 15 bis 17 Jahren.

Bereits am Sonnabendnachmittag waren zwei Gruppen junger Leute am Skaterpark an der Lignerallee in Streit geraten. Drei Personen im Alter von 20, 22 und 25 Jahren wurden durch Faustschläge und Pfefferspray leicht verletzt, einem wurde zudem der Rucksack gestohlen.

Warum es zu den Auseinandersetzungen gekommen ist, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen schweren Landfriedensbruch.

