Dresden

An den Elbwiesen haben sich am Freitagabend zwei jugendliche Gruppen in die Haare bekommen. Nach Angaben der Polizei drohte eine Clique mit einem Elektroschocker, einem Messer sowie einem Schlagstock und raubte einem 16-Jährigen die Airpods. Als die Opfer flüchteten, stahlen sie zudem eine zurückgelassene Tasche. Die Beamten konnten inzwischen zwei Täter identifizieren. Es handelt sich um zwei Deutsche im Alter von 17 und 16 Jahren.

Von DNN