Am frühen Dienstagabend sind zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche am Leisniger Platz in einen lautstarken Streit geraten. Als ein Passant den Vorfall beobachtete, richtete einer der beiden Streithähne eine Pistole auf den 37-Jährigen.

Alarmierte Polizisten stellten den 14-Jährigen in der Nähe des Tatortes. Bei ihm fanden sie einen Baseballschläger und eine Spielzeugwaffe, die auf den ersten Blick einer echten Pistole täuschend ähnlich sah.

Mit dem Baseballschläger soll einer der beiden deutschen Jugendlichen bereits im Vorfeld versucht haben, nach einem Fahrradfahrer zu schlagen. Ob es weitere Geschädigte gibt, ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Gesucht werden nun außerdem Zeugen, die von dem Duo attackiert wurden oder die sonstige Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von kcu