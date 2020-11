Dresden

Am frühen Donnerstagmorgen haben zwei Jugendliche einen 51-Jährigen am Leisniger Platz überfallen. Die 15 und 16 Jahre alten jungen Männer sprachen ihn an, forderten Bargeld und bedrohten ihn mit einem Stock.

Als der Mann den beiden 10 Euro übergab, näherte sich ein Streifenwagen und die Räuber flüchteten. Die Polizisten konnte das Duo jedoch noch in der Nähe stellen und festnehmen.

Gegen die beiden Deutschen wird wegen räuberischer Erpressung ermitteln. Da bei dem 16-Jährigen eine kleine Menge Amphetamine gefunden wurde, muss dieser sich zudem wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Von kcu