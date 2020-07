Dresden

Eine 83-Jährige war am Mittwoch gegen 16.10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Comeniusstraße unterwegs. In Höhe Hähnelstraße wollte sie in die Zufahrt zu den Häuserblocks abbiegen. Dabei stürzte sie und zog sich schwere Verletzungen zu. Zu diesem Zeitpunkt soll der Frau ein Radfahrer entgegengekommen sein.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang und dem unbekannten Radfahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33.

Von DNN