Dresden

Zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus an der Hopfgartenstraße ist es am Dienstag gegen 11.20 Uhr gekommen. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer in den Kellerboxen zügig löschen.

Sieben Erwachsene und drei Kinder brachten die Einsatzkräfte ins Freie gebracht. Es gab keine Verletzten. Der Rauch hatte sich in Teilen des Gebäudes verteilt. Deshalb musste das Haus aufwändig belüftet werden. Die Bewohner kamen derweil in einem Bus der Verkehrsbetriebe unter.

Über 40 Feuerwehrleute der Wachen Altstadt, Striesen und Albertstadt waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von halk