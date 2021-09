Dresden

Unbekannte haben am Wochenende in Dresden-Johannstadt auf der Gluckstraße einen Kleintransporter aufgebrochen und einiges von Wert entwendet. So öffneten Sie gewaltsam die Tür eines Mercedes Vito und entwendeten einen Laptop, einen Trennschleifer und eine Werkzeugkiste.

Dabei entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von rund 1.700 Euro. Der Transporter wurde mit einem Sachschaden von rund 3.000 Euro zurück gelassen.

Von SP