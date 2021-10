Dresden

Die Dresdner Feuerwehr musste am Donnerstagvormittag zu einem Brand an der 101. Grundschule in der Johannstadt ausrücken. Nach Angaben der Kameraden wurden alle Kinder und Lehrkräfte evakuiert. Das Feuer in einer Toilette im ersten Obergeschoss wurde gelöscht. Die Pfotenhauer Straße musste im Zuge des Einsatzes voll gesperrt werden.

Von DNN