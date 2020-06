Dresden

Am Dienstagvormittag ist ein 84-Jähriger Autofahrer aus bisher unbekannten Gründen mitsamt seinem Wagen in einer Baugrube an der Pfeiefferhannssstraße gelandet. Der Senior zog sich bei dem Manöver keinerlei Verletzungen zu, musste allerdings durch den Rettungsdienst betreut werden.

Das Fahrzeug des Mannes musste von den Kameraden der Berufsfeuerwehr der Altstädter und Albertstädter Wachen aus der Baugrube bugsieren. Zuvor musste die Drewag anrücken, um das Kommando zum Transport zu erteilen, da das Auto nahe einer Stromleitung lag.

Anzeige

Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Pfeifferhannsstraße war während der Bergungsarbeiten gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Weitere DNN+ Artikel

Von mb