Dresden

An einem Durchgang am Neustädter Markt hat die Polizei am Sonntagnachmittag einen israelfeindlichen Schriftzug auf einer Matratze entdeckt. Die Aufschrift in roter Farbe hatte eine Größe von 30 mal 70 Zentimeter. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung nach den Tätern. Die genaue Tatzeit ist noch unklar.

Von BW