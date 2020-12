Dresden

Eine 38-Jährige ist in einem Dresdner Bus von einem noch nicht bekannten Mann beleidigt worden. Die Frau mit deutsch-algerischer Staatsangehörigkeit war laut Polizei am Sonntag um 9.15 Uhr am Grunaer Weg in den Bus der Linie 61 eingestiegen und fuhr in Richtung Tharandter Straße.

Der Unbekannte saß bereits im Bus und beleidigte die Frau während der Fahrt. Unter anderem soll er sich auch islamfeindlich geäußert haben. Als das Opfer ihren Mann anrief und diesen bat, die Polizei zu informieren, stiegt der Mann am Haltepunkt Strehlen aus.

Anzeige

Der Staatsschutz der Dresdner Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise zu dem Vorfall nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä