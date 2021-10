Dresden

Am Montag sind zwei Männer in die Wohnung einer 89-Jährigen in der Inneren Neustadt eingebrochen. Dort hatten sie zunächst Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Laut Polizeiberichten warteten die Täter anschließend vor der Wohnung auf die Inhaberin und gaben sich ihr gegenüber als Polizisten aus.

Sie erklärten der Seniorin, dass sie wegen des Einbruchs ermitteln würden. In diesem Zusammenhang fragten sie auch nach der Kreditkarte der 89-Jährigen. Diese wollten die vermeintlichen Polizisten angeblich sperren lassen. Nachdem die Frau die Karte übergab, verließen die Täter die Wohnung. Erst als die Seniorin später die richtige Polizei anrief, wurde die Straftat deutlich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von BW