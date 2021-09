Dresden

Mitarbeiter einer Apotheke an der Webergasse bewiesen Geistesgegenwart. So erkannten sie, dass ein 21-Jähriger mit einem gestohlenen Rezept Medikamente holen wollte.

Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass der Mann bereits zuvor diverse Rezepte in verschiedenen Apotheken in der Stadt eingelöst hatte und somit an verschiedene Medikamente gelangte.

Der 21-jährige Syrer muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten.

Von SP