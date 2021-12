Dresden

In Dresden-Innere Altstadt sind in der Nacht zum Sonntag Unbekannte in eine Wohnung an der Kleinen Brüdergasse eingebrochen. Sie gelangten auf unbekannte Weise durch die Eingangstür und stahlen eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten, Geldkarten und etwa 200 Euro Bargeld. Mit den gefundenen Karten hoben sie Anschließend rund 380 Euro vom Konto ab. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Von SP