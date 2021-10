Dresden

Am Donnerstagnachmittag hat ein 54-Jähriger in der Straßenbahn Linie 7 auf Höhe Pirnaischer Platz einen Streit mit einem aserbaidschanischen Ehepaar begonnen. Er beleidigte das Paar als „Scheiß Ausländer“.

Anschließend soll der Beschuldigte den 67-jährigen Ehemann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser eine Platzwunde an der Stirn erlitt. Außerdem soll der Täter die 66-jährige Ehefrau an den Haaren gezogen und zu Fall gebracht haben. Sie erlitt Prellungen im Gesicht und Schmerzen am Knie. Die Geschädigten mussten anschließend medizinisch versorgt werden.

Der Täter wurde kurz darauf vorläufig festgenommen. Die Polizei vermutet, dass der Beschuldigte an einer schweren psychischen Erkrankung leidet und bei der Tat möglicherweise schuldunfähig oder vermindert schuldfähig war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden hat der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Dresden deshalb die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln nun gegen den 54-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung. Der Beschuldigte ist bereits vorbestraft und stand zur Tatzeit unter Bewährung. Er bestreitet den Tatvorwurf.

Von BW