Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist ein Chihuahua in Löbtau von einem Auto überrollt worden. Der Hund war zuvor mit seiner Halterin die Kesselsdorfer Straße entlang gelaufen, wobei er nicht angeleint war.

In Höhe der Bünaustraße kam das Tier einem Radfahrer in die Quere, der daraufhin stark abbremste. Der Hund rannte auf die Fahrbahn, wo er von einem Auto erfasst und von mindestens einem weiteren Auto überrollt wurde. Das vier Jahre alte Tier starb an der Unfallstelle. Der Radler und der Autofahrer setzten ihren Weg fort.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Radfahrer und dem Auto machen können, welches den Hund erfasste.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 entgegen.

