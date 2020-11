Dresden

Ein 17-Jähriger soll am Sonnabend in einem Kaditzer Supermarkt den Hitlergruß gezeigt haben. Der junge Deutsche wird verdächtigt, gegen 21.30 Uhr in dem Geschäft an der Peschelstraße den rechten Arm gehoben zu haben, teilte die Polizei mit. Alarmierte Polizisten stellten die Personalien des Teenagers fest. Nun ermittelt der Staatsschutz wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von ttr