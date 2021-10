Dresden

Ein herrenloser Koffer hat am Montagnachmittag einen Polizeieinsatz in der Dresdner Altstadt ausgelöst. Wie die Beamten mitteilen, hatten Passanten das Gepäckstück auf einem Gehweg vor der Synagoge der jüdischen Gemeinde an der Straße Am Hasenberg entdeckt. Da eine Gefahrensituation nicht auszuschließen war, sperrten Polizisten den Bereich sofort ab.

Gleichzeitig wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes Sachsen hinzugerufen, die den Koffer untersuchten. Diese stellten wenig später fest, dass er leer war. Daraufhin wurden die polizeilichen Maßnahmen vor Ort beendet. Die Beamten stellten das Gepäckstück sicher. Die Polizei prüft nunmehr, wem der Koffer gehört und warum dieser dort zurückgelassen wurde.

Von DNN