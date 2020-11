Dresden

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Nähe des Hauptbahnhofes Dresden ein 28-Jähriger von Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen. Die Täter stahlen dem Mann seine Jacke in der sich unter anderem seine Geldbörse und sein Smartphone befanden. Die Jacke wurde am Samstag von einem Passanten an der Reitbahnstraße in Dresden gefunden. Der Vermögensschaden beläuft sich auf 700 Euro.

Von DNN