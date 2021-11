Dresden

Am Donnerstagnachmittag ist ein 15-Jähriger in einem Park an der Rosenbergstraße in Dresden-Gruna beraubt worden.

Laut Polizeibericht war der 15-Jährige mit zwei Mädchen unterwegs, als er von etwa sechs weiteren Jugendlichen umringt und nach Tabak und Cannabis gefragt wurde. Als er verneinte, wurde er gestoßen und geschlagen. Kurz nachdem er zu Boden ging, durchsuchten die Täter seine Sachen. Sie stahlen Tabakwaren im Wert von etwa 5 Euro und flohen.

Ein Zeuge meldete sich kurze Zeit später bei der Polizei und zeigte einen 17-Jährigen an, der mutmaßlich Teil der Gruppe war. Dieser stand mit etwa 1,9 Promille unter Alkoholeinfluss. Gegen den Deutschen und seine bisher unbekannten Mittäter wird nun wegen Raubes ermittelt.

Von BW