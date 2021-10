Dresden

Am Wochenende sind Unbekannte in einen Bürocontainer an der Straße Am Lugaer Graben eingebrochen. Laut Polizeibericht hebelten die Täter die Eingangstür auf, durchsuchten den Container und stahlen mehrere Schlüssel und Transponder, sowie eine Kamera im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro.

Von BW