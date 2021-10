Dresden

Am Mittwochvormittag meldete sich ein Unbekannter per Telefon bei einem 84-Jährigen aus Großzschachwitz. Er beglückwünschte den Senior zu einem Gewinn von 38.000 Euro. Um an das Geld zu gelangen, sollte dieser jedoch 1.000 Euro in Form von Gutscheinkarten an den Betrüger senden. Als der Senior zu einer Bank ging, um das Geld abzuheben, erkannte ein Mitarbeiter den Betrug. Dem 84-Jährigen entstand somit kein Schaden.

Von BW