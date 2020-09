Dresden

In Dresden-Gorbitz haben Eltern am Sonntag einen Neunjährigen offenbar mehrere Stunden lang allein in einer abgeschlossenen Wohnung am Wölfnitzer Ring gelassen. Bemerkt hatten dies Nachbarn, als der Junge Besuch bekam. Ein gleichaltriger Kamerad kletterte über den Balkon in die Wohnung im ersten Obergeschoss und wollte so anschließend auch wieder zurück.

Anwohner informierten die Polizei über das waghalsige Manöver. Der junge Besucher wurde an seine Eltern übergeben, der Junge in der Wohnung an den Kinder- und Jugendnotdienst. Nun wird überprüft, ob sich seine Eltern – 47 und 57 Jahre alt und tschechischer Herkunft – strafbar gemacht haben, indem sie das Kind allein ließen.

Von fkä