Dresden

In der Nacht zum Samstag wurde ein Mann in Dresden-Gorbitz angegriffen und ausgeraubt. Der 57-Jährige war von der Haltestelle Kirschenstraße in Richtung Weideweg unterwegs, als er plötzlich von hinten umgestoßen wurde. Als er am Boden lag, durchsuchten ihn die Täter. Sie entwendeten sein Portmonee und sein Handy. Anschließend flohen sie. Der Wert des Diebesgutes ist bisher noch unklar. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Von SP