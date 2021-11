Dresden

Am Mittwochabend haben zwei Unbekannte einen 16-jährigen Jugendlichen in einer Straßenbahn der Linie 7 überfallen.

Die beiden Täter stiegen an der Haltestelle „Merianplatz“ in die Bahn und setzten sich neben den 16-Jährigen und seine Begleiterin. Anschließend bedrohten sie ihn mit einem Messer und forderten seine Bauchtasche. Der Jugendliche gab den Tätern die Tasche und verließ danach die Bahn an der Haltestelle „Tharandter Straße“.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung wegen des Raubes übernommen.

Von BW