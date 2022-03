Dresden

Drei Kilogramm Betäubungsmittel hat die Polizei am Mittwochnachmittag sichergestellt.

In einem Mehrfamilienhaus am Tannenberger Weg fanden Reinigungskräfte unter der Kellertreppe unter anderem zwei Feinwaagen und eine Tasche mit mehreren Plastiktüten. In den Tüten befand sich eine kristalline Substanz, augenscheinlich handelte es sich um Crystal.

Die Beamten stellten die Drogen sicher und ermitteln nun zum Eigentümer der Betäubungsmittel.

Von lg