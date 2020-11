Dresden

Flammen aus einem gelben Bus: Am Donnerstagabend hat am Tanneberger Weg im Stadtteil Gorbitz ein Serviceauto der Deutschen Post gebrannt. Als die Feuerwehrleute aus Löbtau und Gorbitz gegen 20.45 Uhr eintrafen, brannte der VW-Kleintransporter im hinteren Bereich. Am rechten Hinterrad breiteten sich die Flammen bereits in den Innenraum des Transporters aus, teilte die Feuerwehr mit. Durch die Hitze schmolzen die geladenen Postkisten teilweise. Die Feuerwehr konnte den Brand mit Schaum schnell löschen. Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Von ttr