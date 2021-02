Dresden

Im Treppenraum eines Wohngebäudes in Gorbitz geriet ein Papierstapel in Brand. Das Treppenhaus versank in Qualm.

Ein Mann hatte versucht, das Feuer zu löschen und musste vor Ort auf eine Rauchgasvergiftung untersucht werden. Die Feuerwehr löschte das restliche Feuer und lüftete im Anschluss den gesamten Treppenraum durch.

Im Einsatz waren insgesamt 26 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau, der Rettungswache Löbtau, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Ockerwitz.

Von DNN