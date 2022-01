Dresden

Nach einer Handgreiflichkeit zwischen einen Mann und einer Frau in einem Innenhof am Wölfnitzer Ring sucht die Dresdner Polizei nach Zeugen.Anwohner beobachteten, wie der Unbekannte die Frau schlug und bedrohte. Sie alarmierten die Polizei. Doch vor dem Eintreffen der Beamten entfernten sich die beiden in Richtung Limbacher Weg.

Der Mann war etwa 1,80 Meter groß und sprach mit arabischem Akzent. Er trug eine dunkle Jacke und hatte kurze schwarze Haare. Die Frau war von kräftiger Statur und hatte lange dunkle Haare.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Identität der beiden Beteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen unter Tel: 0351 483 22 33.

Von lg