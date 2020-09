Dresden

Am Donnerstagabend ist in Dresden-Gorbitz erneut ein Papier-Container in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte zum Löschen aus.

An derselben Stelle am Wölfnitzer Ring Ecke Amalie-Dietrich-Platz hatte in der Nacht zu Mittwoch ein nebenstehender Behälter gebrannt. In der vorhergehenden Nacht wiederum hatte die Feuerwehr gleich zu vier Bränden im Stadtteil ausrücken müssen.

Von halk