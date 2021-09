Dresden

In Dresden-Gorbitz waren am Freitagabend bewaffnete Räuber aktiv. Die Frau und der Mann sprachen auf der Sanddornstraße einen 24-Jährigen an und forderten das Fahrrad des jungen Mannes.

Der weigerte sich, also nahm das Duo ihm das Rad gewaltsam weg. Dabei kam auch ein Elektroschocker zum Einsatz, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige trug bei dem Angriff leichte Verletzungen davon.

Von fkä