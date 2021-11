Dresden

In Dresden-Gorbitz haben Polizisten am Sonntagnachmittag zwei mutmaßliche Drogendealer gestellt. Die Beamten wurden auf die beiden Männer aufmerksam, als diese beim Anblick des Streifenwagens fliehen wollten. Die Polizisten konnten die Männer stellen und fanden bei einer Kontrolle rund zehn Gramm Crystal sowie 600 Euro in bar.

Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung förderte weitere Betäubungsmittel, zwei Schlagstöcke und eine Softairwaffe zutage. Die Gegenstände wurden sichergestellt und beide Männer festgenommen. Sie müssen sich nun wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Von SP