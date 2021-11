Dresden

Diebe sind am frühen Donnerstagmorgen in ein Geschäft am Leutewitzer Ring in Dresden-Gorbitz eingebrochen. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf, durchsuchten die Räume und stahlen etwa 1.500 Euro Bargeld. Zum Sachschaden liegen der Polizei noch keine Angaben vor.

Von BW