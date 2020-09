Dresden

In der Nacht zu Dienstag sind im Dresdner Stadtteil Gorbitz mehrere Mülltonnen und Container in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung.

Die Kameraden der Feuerwehren Löbtau und Gorbitz löschten ab 0.45 Uhr Brände am Leutewitzer Ring, am Helbigsdorfer Weg, am Omsewitzer Ring Ecke Kirschenstraße und am Wilsdruffer Ring.

Es ist nicht die erste Brandserie dieser Art im Stadtteil. Erst Ende August begann am Amtsgericht Dresden der Prozess gegen einen 34-Jährigen, der nach eigenen Angaben aus Frust im Februar mehrere Container in Gorbitz angezündet hatte.

Von halk