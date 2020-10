Dresden

Ein mit einem Messer Bewaffneter hat am Freitagabend eine Gorbitzerin um 15 Euro erpresst. Der noch unbekannte Mann klingelte am Abend an der Wohnung der 77-Jährigen am Wölfnitzer Ring. Als die Frau öffnete, drängte sie der Täter in die Wohnung, zog das Messer und forderte Geld.

Die Seniorin holte ihre Geldbörse, in der sich allerdings nur 15 Euro befanden. Mit dem Geld flüchtete der Mann, berichtet die Polizei.

Von fkä