Ein Exhibitionist hat in der Nacht zum Freitag eine 21-Jährige im Dresdner Stadtteil Gompitz bedrängt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Der bislang unbekannte Täter und die Frau waren mit einem Bus der Linie 90 nach Gompitz gefahren. Als die 21-Jährige an der Haltestelle Gompitzer Höhe ausstieg, folgte ihr der Mann ins Wohngebiet Am Gompitzer Hang – mit geöffneter Hose und seinem Geschlechtsteil in der Hand. Der Frau gelang es, in ein nahe gelegenes Hotel zu flüchten. Der Exhibitionist verschwand daraufhin in unbekannte Richtung.

Laut Polizeiangaben war er rund 1,85 Meter groß, Mitte bis Ende 20 Jahre alt und hatte helle Haut. Er trug ein dunkles Basecap, ein helles Oberteil mit Jeansjacke darüber sowie eine Jeanshose. Das Gesicht war im Bus und während der Tat von einer hellen Atemschutzmaske bedeckt.

Hinweise: 0351/ 483 22 33

