Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in ein Schnellrestaurant an der Karlsruher Straße eingedrungen. Die Täter brachen die Tür auf und versuchten anschließend einen Spielautomaten aufzuhebeln. Das gelang ihnen nicht. Trotzdem entstand ein Sachschaden von rund 260 Euro.

Von BW