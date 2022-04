Dresden

Am späten Dienstagabend haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Dieb stehlen können, der mit einem manipulierten E-Roller fliehen wollte. Der 27-Jährige hatte zuvor einen 15-Jährigen in einer Straßenbahn der Linie 2 geschlagen sowie ihm seine Musikbox geraubt. Dabei wurde der Jugendliche verletzt. Schließlich verließ der Räuber die Bahn am Bahnhof Mitte mit einem E-Roller und folgte ihr in Richtung Kleinzschachwitz.

Dank Zeugenhinweisen konnten alarmierte Polizisten den Tatverdächtigen mit der Musikbox im Bereich des Straßburger Platzes wenig später stellen. Als er von den Beamten angesprochen wurde, versuchte er mit dem Roller zu fliehen, konnte jedoch an der Striesener Straße wieder gestellt werden.

Die Polizei führte einen Drogentest bei dem Mann durch, der positiv auf Amphetamine reagierte. Des Weiteren ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,4 Promille. Bei der Kontrolle fiel den Beamten ebenfalls auf, dass der Mietroller so manipuliert worden war, dass er sich ohne Kostenerfassung fahren ließ. Sie brachten den Mann in Gewahrsam und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und Trunkenheit gegen ihn.

