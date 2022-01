Dresden

Am Samstagmorgen kontrollierten Bundespolizisten eine Frau am Hauptbahnhof Dresden. Die 37-jährige Deutsche war durch die Staatsanwaltschaft Dresden wegen Beleidigung und dem Nichterscheinen zur Hauptverhandlung zur Festnahme ausgeschrieben.

Als die Frau am Amtsgericht Dresden einem Richter vorgeführt wurde, weigerte sie sich kategorisch, eine Maske zu tragen. Nebenbei wurde sie abermals verbal ausfällig. Die zuständige Richterin setzte den Haftbefehl in Vollzug. Somit wurde die Angeklagte in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz gebracht.

Von SP