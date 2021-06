Dresden

Am Mittwochmittag ist eine Fußgängerin (43) auf der Peschelstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Der Fahrer (84) eines Skoda Fabia war auf der Leipziger Straße in Richtung Rankestraße unterwegs, heißt es in der Polizeimeldung. Als er nach rechts in die Peschelstraße einbog, erfasste er die 43-Jährige, die die Peschelstraße überquerte.

Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Am Skoda entstand ein Sachschaden von rund 2 000 Euro.

Von tik