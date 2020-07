Dresden

Am späten Freitagabend stürzte ein offenbar angetrunkener Mann unter der Marienbrücke von einer Ufermauer ins flache Wasser der Elbe. Dabei verletzte er sich und war nicht mehr in der Lage, sich selbst aus seiner misslichen Lage zu befreien. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an, sicherten den Bruchpilot zunächst am Ufer und zogen ihn dann in einer an der Drehleiter installierten Trage nach oben. Der Verletzte wurde dem Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zu den Umständen des Absturzes.

Von fg